Criança de 9 anos morre após ser atingida por peça de caminhão no Paraná 

No sábado (7) uma peça de caminhão atingiu e matou uma criança de 9 anos, na BR-277, km 23, em Morretes, no litoral do Paraná.

Um caminhão que seguia sentido Paranaguá passou em cima de um objeto na pista, semelhante a um tambor de freio, que em seguida decolou atingindo um veículo que vinha logo atrás.

O objeto atingiu o pára-brisas, entrou no carro e atingiu a criança que estava no banco traseiro do veículo.

Socorristas da concessionária que administram o trecho prestaram socorro, mas a criança não resistiu ao ferimento e morreu no local.





O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Paranaguá.



Com informações Plantão 190