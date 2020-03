Thammy Miranda e Andressa Ferreira comemoraram o "mesversário" de Bento neste domingo, 8. Nas redes sociais, o casal compartilhou momentos em que aparece segurando o bebê no colo, com um babador do Mickey. "Já já eu mostro para vocês a minha 'riquezinha'. Dois meses do meu amor, do meu anjinho", disse Andressa em uma série de stories no Instagram.

A comemoração foi íntima, apenas em família, sem festinhas. No entanto, o parabéns teve direito a bolinho de chocolate e docinhos.Bento nasceu no dia 8 de janeiro em Miami, nos Estados Unidos.

"Não tenho como explicar o que estou sentindo!", disse Thammy na ocasião. O procedimento de inseminação artificial foi realizado na mesma cidade, em abril de 2019.

Nas redes sociais, Thammy e Andressa sempre publicam para os seguidores momentos em que compartilham as tarefas com Bento em casa e nos cuidados com o bebê.