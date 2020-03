Estado de SP tem 16 casos de coronavírus confirmados

O número de casos de novo coronavírus no estado de São Paulo cresceu. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, neste domingo, foram contabilizados mais três casos. No total, são 16 casos confirmados do Covid-19 no estado, sendo 15 na capital e um em Santana do Parnaíba.

Os pacientes dos três novos casos, segundo a secretaria, têm histórico de viagem à Itália e Japão. Um deles se infectou a partir de contato com uma pessoa diagnosticada com o Covid-19. Todos eles estão estáveis e em isolamento domiciliar.

Dentre o total de casos registrados no estado, um deles é assintomático, mas foi confirmado pelo Ministério da Saúde por apresentar resultado positivo no exame, infecção provável na Itália e possibilidade de estar em período de incubação do vírus.

Até este momento, há 176 casos suspeitos no estado, com 258 descartados.

Para combater a doença, as dicas são cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar; utilizar lenço descartável para higiene nasal; evitar tocar as mucosas de olhos, nariz e boca; limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado; lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar álcool gel.