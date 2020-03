Homem tem pescoço perfurado por chifre de animal em Maringá 

Um homem de 47 anos foi socorrido no início da tarde deste domingo (8), apresentando um grave ferimento no pescoço, causado pelo chifre de um animal.

O acidente ocorreu em uma prosperidade rural situada em Astorga. A vítima foi atendida pela equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas devido a gravidade do ferimento, foi socorrido também pelo Aeromédico Samu Maringá.

O homem foi entubado e levado para o Hospital Universitário Regional de Maringá.

Com informações “Corujão Maringá”.