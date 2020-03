Sobe para 20 casos confirmados de coronavírus no país

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou na manhã deste domingo (8) o terceiro caso do novo coronavírus (Covid-19) no estado, sendo o segundo na capital fluminense. Com isso, sobe para 20 o total de casos confirmados em todo o Brasil. A secretaria salientou, no entanto, que até agora, os três casos no estado do Rio são de pessoas infectadas fora do país.

A nova confirmação envolve uma mulher de 42 anos, moradora no município do Rio, que acompanhou a paciente do segundo caso confirmado sábado (7) em viagem à Itália. Ela retornou do exterior na última quarta-feira (4) e já estava sendo monitorada por profissionais da Vigilância de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Os primeiros sinais apareceram no dia seguinte à chegada dessa nova paciente ao Brasil, que está também em isolamento domiciliar.

O secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, reiterou que não há, até o momento, transmissão ativa do vírus no estado.

“Os casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no nível zero do nosso plano de contingência. Alerto a população para os cuidados para prevenir o contágio, como higienizar as mãos com frequência e evitar levá-las ao rosto”, disse Santos.

O secretário acrescentou que até este domingo (8) há 111 casos suspeitos no estado, além dos três confirmados de infecção pelo Covid-19.