Motorista de aplicativo transmite áudio de assalto e é encontrado dentro do porta-malas

Um motorista de aplicativo foi resgatado pela Guarda Municipal de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, após transmitir o áudio do assalto que era vítima para colegas de profissão. O caso aconteceu no começo da madrugada deste sábado (7) e a viagem teria começado na Borda do Campo. A dupla de assaltantes se utilizou de muita violência e, em determinado momento do áudio, é possível ouvir o questionamento de que o motorista teria desmaiado.

De acordo com um dos colegas da vítima, que optou por não se identificar, o aplicativo utilizado para a transmissão funciona como uma rede de segurança para os motoristas e foi desesperador ouvir tudo o que estava ocorrendo. “A conversa começa até legal, envolvente, e o passageiro diz que chegou a se cadastrar para dirigir como aplicativo, mas depois começa a ficar estranho. Foi quando eu comecei a dar mais atenção e ouvi os gritos para que não reagisse. Isso dá uma revolta muito grande”, relatou.

Após o assalto e o possível desmaio, o motorista foi colocado no porta-malas. Ele foi levado até o Jardim Santana.

O guarda municipal Xisto informou que a equipe já sabia do roubo quando se deparou com o veículo. “Com uma abordagem, os dois desceram, assim como uma mulher com criança de colo. Imediatamente, a dupla tentou correr, mas foi abordada e detida. Foi quando ouvimos o pedido de socorro do porta-malas. A vítima estava ali bastante machucada”, disse.

Com os ferimentos, o Siante foi chamado e encaminhou a vítima ao Hospital Cajuru.

Segundo a Guarda Municipal, a dupla é suspeita de mais crimes como esse. “Pelo menos um dos detidos já teria agido contra outras pessoas, com requintes de crueldade. Nesse caso aqui, felizmente, conseguimos fazer o resgate, o que é bastante gratificante”, concluiu Xisto.

A Delegacia de São José dos Pinhais segue investigando a participação da dupla em outros crimes.

(Banda B)