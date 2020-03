Paraná busca a vitória contra o lanterna para voltar ao G8 do estadual

O Paraná começa uma série de decisões contra o União, neste sábado (7), às 17h, na Vila Capanema. Antes de enfrentar o Botafogo, pela terceira fase da Copa do Brasil, o Tricolor precisa da vitória diante da torcida para retornar ao G8 do Campeonato Paranaense.

Em 9º lugar, com 10 pontos, o Paraná depende apenas de seus próprios resultados para avançar às quartas de final já que Cianorte e Cascavel CR ainda se enfrentam. Por isso, o Tricolor busca os três pontos em casa para não depender de mais ninguém na última rodada da fase de classificação.

Provável escalação

Em relação ao time, o técnico Allan Aal não terá a presença do zagueiro Thales, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e do meia Thiago Alves, expulso no jogo com o Londrina. Na zaga, Everson deve jogar ao lado de Fabrício. No ataque, Andrey, Gustavo Mosquito e Rodrigo Rodrigues são as opções.

A provável escalação do Paraná tem Marcos; Paulo Henrique, Everson, Fabrício e Juninho; Carlos Dias, Michel e Renan Bressan; Marcelo, Gustavo Mosquito (Andrey ou Rodrigo Rodrigues) e Raphael Alemão.

O adversário

O União vive uma situação complicada, mas pode deixar a zona de rebaixamento se vencer o Paraná e o Toledo tropeçar diante do Operário. Por outro lado, o time de Francisco Beltrão pode ser rebaixado se perder e o Toledo vencer em Ponta Grossa.

Para a partida, o União deve jogar com Marcos Paulo; Sorbara, Felber, Samuel e Sedenski; Luiz, Everton e Rafael Paulista; Sato, Luan e Rafael Assis.

FICHA TÉCNICAPARANÁ X UNIÃO

Local: Vila Capanema, em Curitiba (PR).Data: Sábado, 7 de março de 2020.Horário: 17h.Árbitro: Eduardo Elias Melek (PR).Assistentes: Alessandro Rodrigues Mori (PR) e Danilo Padilha Porse (PR).