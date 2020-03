Conversas com Yaya Touré têm reviravolta, e Botafogo volta a se aproximar do marfinense

O volante Yaya Touré voltou a ficar perto de ser reforço do Botafogo. Mesmo após anunciar que as negociações estavam encerradas, a diretoria alvinegra manteve contato com o jogador e pode convencê-lo a se mudar para o Rio de Janeiro para a disputa do Campeonato Brasileiro.

A reviravolta no caso se deu após um contato do representante do jogador com o Botafogo. Como comunicou o vice-presidente comercial e de marketing Ricardo Rotenberg, o clube manteve as portas abertas para o atleta. Agora, a negociação foi retomada e fez crescer, mais uma vez, o otimismo em General Severiano.

Vale lembrar que as inscrições para o Campeonato Carioca terminam a partir da quarta rodada da Taça Rio, marcada para o próximo dia 21. O que dificulta a presença do meio-campista no Estadual. O japonês Honda, por exemplo, levou quase um mês para resolver a papelada e ter o nome publicado nos sistemas da CBF e Ferj.

O marfinense seria reforço para as duas principais competições para o Alvinegro no ano, o Brasileirão e a Copa do Brasil, que têm prazos mais longos.

Antes, o desacerto do jogador com o Alvinegro se deu mais por motivos pessoais do que financeiros. A diretoria chegou aos números exigidos por Yaya, mas a "mudança radical" que seria a vida no Brasil deixou o marfinense e a família (que moram em Londres, na Inglaterra) com o pé atrás. Problema que parece ter sido contornado.

Yaya Touré terá um contrato muito parecido com o que Honda assinou com o Botafogo, com bônus relacionados a marketing, vendas e patrocinadores. A diferença fundamental é que o marfinense receberá mais do que o pedido pelo japonês. O Alvinegro aceitou pagar mais que o teto de R$ 150 mil, mas vai contar com investidores para bancar a operação. Como o youtuber Felipe Neto e o humorista Marcelo Adnet.

