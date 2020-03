Tite chama 24 jogadores, com Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique para Seleção nas Eliminatórias 

O trio do setor ofensivo do Flamengo foi a principal novidade da convocação de Tite para os próximos jogos da seleção brasileira, contra Bolívia e Peru, os primeiros das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O meia Everton Ribeiro e os atacantes Bruno Henrique e Gabigol são os destaques da lista, ao lado do volante Bruno Guimarães, ex-Atlético-PR e atualmente no Lyon, chamado pela primeira vez para a equipe principal do país.

– Não (houve negociação) com nenhum clube. É início de Copa do Mundo, responsabilidade grande, acompanhamento grande e escolhas. Não tem relação com Flamengo e nenhum clube, mas autonomia da escolha de atletas – disse Tite.

Também chamam a atenção a ausência do goleiro Alisson, machucado (o Liverpool comunicou lesão muscular nesta sexta-feira), e a inclusão de Gabriel Jesus, suspenso da estreia nas eliminatórias por causa da expulsão na final da Copa América, o que leva a lista a 24 nomes. Neymar está de volta, depois de ficar fora dos amistosos de novembro do ano passado, contra a Argentina e a Coreia do Sul. O último jogo dele pelo Brasil foi em 13 de outubro, contra a Nigéria (substituído no primeiro tempo, após lesão muscular).

O Brasil enfrentará a Bolívia no dia 27 de março, na Arena Pernambuco, e o Peru, fora de casa, em Lima, no dia 31. A apresentação dos convocados será no dia 23 de março, em Recife.



(Globo Esporte)