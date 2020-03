Criai realiza reunião na próxima terça-feira (10)

A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná marcou uma reunião com os deputados integrantes na próxima terça-feira (10), na sala de reuniões Arnaldo Busato, após sessão plenária, para a apreciação de projetos.

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão, destacou que serão apreciados quatro projetos. Um deles é o projeto de lei 651/2019 de autoria do deputado Homero Marchese (PROS), que institui a semana de prevenção de acidentes com crianças, a ser realizada anualmente na quarta semana do mês de agosto.

Também serão discutidos o projeto de lei 181/2019 em pauta é de autoria do deputado Emerson Bacil (PSL), que institui o Dia Estadual de Conscientização e Valorização das Trissomias cromossômicas, a ser celebrado anualmente no dia 23 de março; o projeto de lei 599/19, de autoria do deputado Rodrigo Estacho (PV), também estará em discussão. Ele institui a Semana Estadual de Conscientização e Combate ao Trabalho Infantil; e o projeto de lei 501/2019, de autoria do deputado Cobra Repórter, que institui a Semana de Conscientização e Prevenção contra a Violência Infantil.