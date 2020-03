Governo libera mais de R$ 5,7 milhões em investimentos de saúde na região Sul do Estado

A região Sul do Paraná vai receber mais de R$ 24 milhões na área de saúde. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, autorizaram a liberação de uma primeira etapa de recursos para sete municípios, que ultrapassam R$ 5,7 milhões, nesta quinta-feira (5), em União da Vitória.

"Estamos descentralizado o atendimento e colocando recursos para efetivar a regionalização da saúde. Quando assumimos, reduzimos a máquina, cortamos despesas e aquilo que não era necessário. O resultado aparece e sobra dinheiro para investirmos nos municípios, evitando que as pessoas tenham que viajar quilômetros em busca de serviço de saúde", afirmou o governador.

Os investimentos serão vão contemplar obras, equipamentos e veículos. O município de General Carneiro vai receber R$ 1,5 milhão para a reforma do Pronto Atendimento e ambulâncias.

Já em União da Vitória serão equipamentos para a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância e para a Sociedade Beneficente São Camilo, que passam de R$ 1,3 milhão.

Estão previstas ainda a construção de Ambulatório Multiprofissional Especializado (AMMES) e a construção da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale Iguaçu (Cisvali) de mais de R$ 8 milhões e o novo Hemocentro.

Os municípios de São Mateus do Sul, Porto Vitória e Cruz Machado receberam ambulâncias, já entregues nesta semana, e foram autorizados repasses para a reforma dos hospitais municipais de Antônio Olinto e Bituruna e a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para Paulo Frontin, além de mais uma ambulância.

“São obras, equipamentos e investimentos em todas as cidades. Vamos gastar onde os paranaenses moram. Temos um Governo do Estado que combina e entrega ações certeiras na área da saúde. Está é de fato a regionalização da saúde determinado pelo nosso governador e estamos cumprindo o compromisso de atender todas as regiões do Paraná”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.