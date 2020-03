Governador Ratinho Junior integra missão oficial do Brasil aos EUA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior integra a missão brasileira que estará nos Estados Unidos entre sábado (7) e terça-feira (10). A comitiva liderada pelo presidente Jair Bolsonaro cumprirá uma série de agendas na Flórida, incluindo um seminário com empresários brasileiros e norte-americanos promovido pela Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil).

Ratinho Junior será o único governador a acompanhar a missão oficial brasileira, segundo informa a Presidência da República. Durante a agenda deverão ser assinados acordos bilaterais entre Brasil e EUA em áreas como tecnologia e defesa, e negociações com investidores. “Me sinto honrado em representar o Paraná em uma agenda que pode trazer muitos frutos positivos para o Brasil”, afirmou o governador.

Entre os compromissos da missão estão: visita ao Comando Sul dos Estados Unidos, vinculado ao Departamento de Defesa; encontro com a comunidade brasileira na Flórida; participação da sessão de abertura da Conferência Internacional Brasil-Estados Unidos. A comitiva irá a Jacksonville, para uma visita à unidade da Embraer responsável pela montagem do A29 Super Tucano.

SEMINÁRIO – O Seminário Empresarial Brasil-Estados Unidos na Flórida, promovido pela Apex, acontece na segunda-feira (9) e deve reunir cerca de 300 lideranças empresariais e formadores de opinião dos dois países. Os painéis trarão discussões sobre as perspectivas da economia brasileira e o novo ambiente de negócios do País, inovação e bioeconomia.

De acordo com a Apex, os Estados Unidos foram o segundo principal destino das exportações brasileiras no ano passado, com 13,2% de participação no total exportado pelo Brasil, atrás apenas da China (28,1%).

Em 2019, a corrente de comércio Brasil-Estados Unidos atingiu o valor de US$ 59,8 bilhões, com crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior. Foram US$ 29,7 bilhões em exportações (3,55% a mais que em 2018) e US$ 30,09 bilhões em importações (3,8% a mais que em 2018).