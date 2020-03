Rafa Brites faz "Carta de Desculpas" às mulheres e emociona a web; veja

A repórter, apresentadora e Influenciadora Rafaella Brites, divulgou em seu perfil do Instagram nesta última quarta-feira (05), uma mensagem para homenagear o Dia da Mulher, comemorado em 8 de março.

No vídeo a influenciadora aparece se desculpando com todas as mulheres por todas as vezes em que embarcou na ideia de rivalidade feminina, citando exemplos de situações em que isso aconteceu.

Em um trecho do que ela chamou de "Carta de Desculpas", Rafa diz: "Desculpa por ter fofocado sobre sua vida. Por ter te chamado de gorda, de magra, de pirigete, de maria chuteira. Nossa, por ter falado que você deu o golpe da barriga. Que coisa feia ter falado isso".



O desabafo obteve grande repercussão nas redes sociais. Alguns internautas mostraram apoio à apresentadora. "Se nós, mulheres, nos uníssemos só um pouquinho mais, descobriríamos o quão forte podemos ser e o tanto de sofrimento que evitaríamos", escreveu uma seguidora. A atriz Marina Ruy Barbosa comentou na publicação: "Sério Rafa, vc é f***". Confira: