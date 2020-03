Brasil confirma oito casos de coronavírus; assista

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (5) que o Brasil tem oito casos de coronavírus confirmados. Seis pacientes são de São Paulo, um do Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. Além dos oito casos confirmados, atualmente o Brasil monitora 635 casos suspeitos. Outros 378 casos já foram descartados.

De acordo com o ministério, entre as novas confirmações há dois casos de transmissão local, relacionados ao primeiro caso confirmado em um morador da capital paulista que viajou para a Itália.

Assista à coletiva com o secretário de Vigilância da Saúde, Wanderson de Oliveira:



PARANÁ

Ainda de acordo com o Governo Federal, no Paraná não há casos confirmados. Atualmente, existem 20 casos suspeitos no estado. Outros nove já foram descartados.