Netflix divulga trailer oficial da 4 temporada de ‘La Casa de Papel’; confira

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (5), o trailer da quarta parte da série 'La Casa de Papel'. Os novos episódios vão ao ar na plataforma de streaming no dia 3 de abril.

O vídeo de dois minutos exibe toda a tensão envolvendo a parte que vai concluir este trecho da saga, no segundo ano da série. Nairóbi, baleada, luta contra a morte, enquanto seus companheiros de assalto brigam para decidir o que fazer e quem comanda as ações do bando.

O trailer ainda mostra a Inspetora Raquel, tendo que decidir entre ajudar a polícia ou encarar um longo tempo na prisão. Confira:

Se essas cenas mexeram com meu coração? EMPIEZA LOGO ESSE CAOS, LA CASA DE PAPEL, EU TE IMPLORO. pic.twitter.com/GIPXckxpA1

— Netflix Brasil (@NetflixBrasil) March 5, 2020

A série espanhola é o título mais visto em língua não inglesa no serviço de streaming.