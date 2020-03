Larissa volta ao vôlei de praia formando dupla com a esposa Lili e Ricardo será o técnico

Medalha de bronze na Olimpíada de Londres, em 2012, sete vezes campeã do Circuito Mundial, uma do Campeonato Mundial e duas dos Jogos Pan-Americanos. Aos 37 anos, Larissa tem um currículo invejável no vôlei de praia. Longe do esporte desde 2018, ela se prepara para voltar a atuar nas areias, e o retorno é com uma parceira para lá de especial: a esposa Lili, dona também de conquistas expressivas (veja abaixo). A dupla será treinada pelo campeão olímpico Ricardo, que já vem comandando as atividades, em Orlando, nos Estados Unidos.

- Estou muito feliz em poder voltar a jogar e, principalmente, em dividir a quadra com a Lili. É uma nova fase, estou bem tranquila em relação a metas, vou seguir passo a passo e deixar acontecer tudo no nosso tempo. Vai ser maravilhoso jogar com ela. É uma experiência que tínhamos que passar juntas. Acredito que iremos aprender muito juntas, vai somar bastante para nossa vida, nossa família - comemorou Larissa.

Mesmo com um relacionamento entre elas, segundo Larissa/Lili, o lado profissional vai prevalecer e as duas capixabas devem se cobrar bastante visando a melhoria da dupla.

- Não tem jeito, a cobrança irá existir sempre. Porém, queremos curtir bastante esse momento e nos divertir em quadra. Iniciar aos poucos e viver essa nova fase sem cobranças exageradas e ansiedade. Tudo dentro do seu tempo. Estamos bem conscientes e tranquilas uma com a outra. Afinal nos conhecemos bastante - explicou Lili, que foi medalha de bronze no Campeonato Mundial, em 2013, campeã mundial sub-21, em 2007, e bronze no Pan-Americano, em 2015.

