Sampaoli alega dívida e cobra R$ 616 mil do Santos por direitos de imagem atrasados

O técnico Jorge Sampaoli, acertado com o Atlético-MG, cobra R$ 616.934,37 do Santos na Justiça. O treinador alega que o clube lhe deve três parcelas de um acordo por direitos de imagem.

O Santos assinou contrato com uma empresa de Sampaoli para o pagamento de US$ 1,224 milhão, valor que seria dividido em 24 parcelas – o prazo do contrato do treinador, que duraria até o final de 2020 – de US$ 51 mil.

O técnico afirma, porém, que as parcelas de outubro, novembro e dezembro não foram pagas – a do último mês é proporcional a dez dias de trabalho, antes de ele se demitir.

Em dezembro, logo após o final do Brasileiro, o técnico e o clube se separaram de forma litigiosa. Há outra ação na Justiça do Trabalho em que Sampaoli cobra cerca de R$ 4 milhões – valor que inclui também premiações e outras verbas trabalhistas.

Sem Sampaoli, o Santos contratou no começo do ano o técnico português Jesualdo Ferreira. O argentino acertou com o Atlético-MG na última semana, mas ainda não foi apresentado.

O Santos ainda não foi notificado desta nova cobrança. Pessoas do clube admitem que há uma dívida com o técnico, mas afirmam que isso será discutido judicialmente.

O clube defende que o treinador se demitiu antes do prazo em que a rescisão não teria multa – e, por isso, entende ter direito a uma indenização de R$ 10 milhões.

Houve audiência na Justiça do Trabalho em fevereiro, sem acordo. Um novo encontro está marcado para o final deste mês.

(Globo Esporte)