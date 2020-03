PF apreende 222,5 kg de cocaína escondidos em carga de papel no Porto de Paranaguá

A Receita Federal, em operação conjunta com a Polícia Federal, apreendeu na manhã desta quinta-feira 222,5 kg de cocaína no Porto de Paranaguá. Essa é a quinta apreensão do ano registrada no terminal portuário.

Os 222,5 quilos de cocaína estavam no interior de um contêiner carregado com bobinas de papel destinado ao Porto de Gioia, na Itália.

Segundo a Receita Federal, o método utilizado pelos traficantes foi o rip-on/rip-off, que ocorre quando os traficantes inserem a droga no contêiner sem que o exportador da carga lícita tenha conhecimento da contaminação. Neste ano, 1.296 quilos da droga já foram apreendidos no Porto de Paranaguá.