Gaeco cumpre mandados de busca na prefeitura de Araucária

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpre na manhã desta quinta-feira, 5 de março, sete mandados de busca e apreensão em nova fase da Operação Sinecuras, que investiga ilegalidades na administração pública de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

Os mandados, expedidos pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, são cumpridos no gabinete do prefeito, nas secretarias de Finanças, Urbanismo e Agricultura, em três escritórios e três residências – todos em Araucária, com exceção de um mandado cumprido em uma residência em Curitiba.

As investigações da Operação Sinecuras, deflagrada em abril de 2018, já geraram denúncias criminais contra dois ex-prefeitos, servidores e empresários, por corrupção para autorização de permuta ilegal de imóvel público, com prejuízo financeiro ao Município. Na fase atual, é investigado o procedimento de revogação da referida permuta e o subsequente termo de parceria entre as partes para que a mesma empresa continuasse a explorar o imóvel, com suspeita de corrupção.