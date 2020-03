Katy Perry revela gravidez em cena do clipe 'Never Worn White'

A cantora norte-americana Katy Perry, anunciou sua gravidez por meio de seu novo clipe "Never Worn White", na manhã desta quinta-feira (5). A letra fala sobre união e matrimônio.

Na cena final do vídeo, a cantora aparece com um vestido branco mostrando a barriguinha, em uma espécie de 'anúncio de gravidez'. O bebê é fruto do relacionamento com o ator Orlando Bloom, que já tem um filho com a ex-mulher, Miranda Kerr.

No Instagram, a cantora publicou trechos do vídeo em que aparece grávida. Veja:

Katy Perry afirmou recentemente que seu novo álbum deve sair nos próximos meses. O último disco da cantora, "Witness", foi lançado em 2017.

Confira o vídeo de 'Never Worn White':