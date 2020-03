WhatsApp libera modo escuro para iPhone e Android; saiba como ativar

O WhatsApp anunciou nessa última terça-feira (3), a liberação do uso do aplicativo no modo escuro (ou noturno) aos usuários de iPhone e Android. O recurso estava em testes desde janeiro, na versão beta do aplicativo. A ferramenta foi projetado com o objetivo de reduzir a fadiga ocular em ambientes com pouca luz. Veja:

Divulgação/Whatsapp



A empresa WhatsApp criou um vídeo para divulgação da novidade mostrando as situações que a tela com muito brilho pode ser um incômodo para os usuários, destacando a vantagem que a nova interface traz. Confira:

Os usuários do Android 10 e iOS 13 podem ativar o modo escuro nas configurações de seus aparelhos. No Android 9 ou versões anteriores, abra Configurações do WhatsApp, toque em Conversas > Tema e selecione Escuro.