Deputado volta a cobrar GTC do Brasil providências sobre nível da água da Represa Capivara

Em mais um requerimento aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná na última segunda (2), o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) voltou a solicitar ao governo do Estado e à Casa Civil, a intervenção junto ao governo do Estado de São Paulo e à empresa GTC do Brasil, responsável pela usina Hidrelétrica Capivara, providências em relação ao nível da água do Rio Paranapanema, em especial nas proximidades do município de Sertanópolis.

"Não é de hoje que temos recebido denúncias de que o nível da água encontra-se extremamente baixo por conta do fechamento das comportas para a produção de energia elétrica. Isto tem prejudicado em muito a população ribeirinha, pescadores e o turismo local", ressaltou Cobra Repórter.

Esta é não é a primeira vez que o deputado solicita providência à empresa GTC. Em 18 de fevereiro de 2019 foi aprovado um requerimento na Assembleia, enviado à empresa, mas nenhuma providência foi tomada. Também foi solicitada a intervenção do secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, em relação ao problema.

"O setor do turismo investe milhões de reais na área, os piscicultores estão ficando sem a matéria prima e a população que vive às margens da represa está sofrendo com o baixíssimo nível da água. Não vamos sossegar enquanto providências não forem tomadas", enfatizou Cobra Repórter.