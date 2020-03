Homem é espancado até a morte após mostrar órgão genital, em Curitiba

Um homem de 30 anos foi espancado até a morte na tarde desta quarta-feira (4) no bairro Rebouças, em Curitiba, na Rua Antônio Vieira Borges. A vítima levou vários golpes de madeira e pode ter sido morta por ter o costume de mostrar o órgão genital para as pessoas.

De acordo com o delegado Tito Livio Barrichelo, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o caso pode ter relação com as atitudes do passado da vítima. “Temos a informação que ele costumava mostrar o órgão genital e essa pode ser a motivação, porque há uma semana ele foi espancado aqui e agora voltou novamente”, descreveu à Banda B.

O delegado ainda comentou sobre a agressividade do assassino, que não foi localizado. “Uma vítima de 30 anos, morta por pedaços de pau. Pela raiva, parece alguma questão de cunho pessoal. Uma testemunha viu o autor trazendo a vítima para este local. Ambos seriam moradores de rua”, concluiu.

O corpo da vítima foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML).