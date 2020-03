Twitter usa público brasileiro para testar nova funcionalidade

A rede social Twitter anunciou nesta quarta-feira (04) que uma nova funcionalidade chamada “Fleets” será testada em primeira mão por usuários brasileiros.

Similar ao “Stories” do Instagram, o recurso permite ao usuário postar vídeos, fotos e textos que desaparecem após 24 horas. Essas postagens temporárias não podem ser comentadas ou republicadas, e não ficam arquivadas após o término período. Outras redes sociais, como o Whatsapp, o Snapchat e o Facebook também possuem esse tipo de funcionalidade.

“O Twitter serve para ter conversas sobre coisas que importam”, disse Mo Aladham, gerente de produtos da rede social e criador do “Fleets”. “Muitas pessoas se dizem desconfortáveis em tuitar pelo fato da informação ser pública, de ter uma sensação permanente, e te ter métricas visíveis. Queremos criar conversas de novas maneiras, que tenham menos pressão e mais controle”, afirmou o funcionário.

De acordo com o perfil oficial do Twitter, a razão do Brasil ter sido escolhido como ambiente de teste foi o intenso diálogo que os brasileiros mantêm na rede social. O Brasil, de acordo com as estatísticas da rede social, está em segundo no ranking de uso do serviço de microblogging, atrás apenas dos Estados Unidos.

“Pensamentos rápidos”

A nova funcionalidade não estará disponível na timeline convencional. Para acessá-la, os usuários devem clicar no avatar dos perfis que produziram os Fleets.

A origem do nome da nova funcionalidade, de acordo com Mo Aladham, é o termo “fleeting thoughts”, que, em tradução livre, significa “pensamentos rápidos, efêmeros”.