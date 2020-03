Sanepar investirá mais de R$ 3 milhões em Cantagalo

A Sanepar vai investir mais de R$ 3 milhões em obras que vão ampliar o abastecimento com água e a coleta e tratamento de esgoto no município. Para detalhar os investimentos nos serviços de saneamento, estiveram na Sanepar, em Curitiba, na terça-feira (3) o prefeito Jair Rocha da Silva, a vice-prefeita Neuza Grein Ruginski; e o presidente da Câmara de Vereadores Mateus Ruzicki. Eles se reuniram com o diretor de Investimentos da Sanepar, Joel de Jesus Macedo.

As 119 famílias da Vila Chimin, que serão atendidas com novas moradias da Cohapar, já terão água potável e esgotamento sanitário. Os imóveis serão interligados ao sistema de coleta de esgoto da Vila Caçula.

Joel de Jesus Macedo disse que a Sanepar começa em junho a implantação de 10 km de rede coletora para atender mais 400 famílias com tratamento de esgoto. Hoje, 50% da população já tem serviço de coleta e tratamento de esgoto.

A vice-prefeita destaca a importância da ampliação do serviço porque em muitas situações, segundo ela, as famílias não têm mais local para implantar fossa séptica.

O prefeito pediu agilidade para o atendimento com água para as 22 famílias da comunidade rural de Campo de Cima, que hoje utilizam minas d’água para abastecimento, mas que estão sofrendo com falta d’água por causa da estiagem. Ele já protocolou pedido no Instituto Águas Paraná para a utilização de um poço na localidade. A Sanepar fará o projeto e irá disponibilizar material para a operacionalização do poço.

“Estamos investindo porque nossos serviços contribuem para diminuir as doenças. Saneamento é saúde. Além desses R$ 3 milhões, estão previstos mais R$ 2 milhões para os próximos anos”, disse o diretor da Sanepar.

O prefeito também ressalta que água tratada e esgoto tratado evitam contaminação. “É um grande benefício para a população. Os órgãos do Governo, como a Sanepar, tem dado respostas rápidas às demandas da população. E os resultados vêm com mais saúde e qualidade de vida. Essa ajuda do Governo aos municípios pequenos tem funcionado”.