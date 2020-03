Escalação do São Paulo: Juanfran e Vitor Bueno estão fora; Antony viaja para estreia na Libertadores

Vitor Bueno e Juanfran estão fora do São Paulo para a estreia da Libertadores contra o Binacional, nesta quinta-feira, às 21h, em Juliaca, no Peru. Antony, por outro lado, se recuperou da entorse no tornozelo esquerdo e vai para o jogo.

O lateral tem dores na panturrilha (já havia ficado fora contra a Ponte Preta), e o meia torceu o tornozelo esquerdo contra a Macaca (assista no vídeo acima). Sem eles, Igor Vinícius e Pablo surgem como principais opções no time do técnico Fernando Diniz.

Desta forma, o provável São Paulo é o seguinte: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Antony, Pato e Pablo.

O São Paulo viaja nesta quarta-feira em voo fretado para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Depois de dormir na cidade, o time segue para Juliaca na quinta-feira, dia do jogo. A logística foi feita para minimizar os efeitos da altitude.

Para esse jogo também estão fora Everton, Brenner (suspensos), Rojas, Léo e Gabriel Sara (departamento médico). O próprio Fernando Diniz está suspenso por um gancho que ele carregou do Fluminense, pela Sul-Americana, e não poderá comandar o time no gramado.