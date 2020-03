Morre cantora Adelaide Chiozzo, que deu voz a 'Beijinho doce'

Morreu, na manhã desta quarta-feira (4), a cantora e acordeonista Adelaide Chiozzo em um hospital na Tijuca, na Zona Norte do Rio. Um dos grandes sucessos na voz da artista é a canção "Beijinho doce".

De acordo com o neto de Adelaide, ela estava internada após sofrer uma queda em casa há 12 dias. A artista foi operada, mas contraiu infecção urinária e pulmonar e morreu às 8h desta quarta-feira (4).

O sepultamento de Adelaide Chiozzo será realizado nesta quinta-feira (5), a partir das 10h, no cemitério Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária do Rio.

Segundo o neto da cantora, Roberto Chiozzo, o último show de Adelaide ocorreu há quase dois anos, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.