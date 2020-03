Em entrevista de emprego designer é questionado sobre seu signo: "Quiseram fazer meu mapa astral"

O designer Pedro Henrique, de 23 anos, se surpreendeu com uma pergunta feita durante uma entrevista de estágio em uma loja do Rio de Janeiro, há três anos. "Fui entrevistado pelo próprio dono. Ele me fez muitas perguntas profissionais, sobre minha experiência na área e sobre a minha universidade. Mas depois ele começou a fazer perguntas mais pessoais e quis saber qual era o meu signo", comenta o jovem, que é de leão.

Após a pergunta na entrevista profissional, Pedro comentou o fato para outras pessoas. "Um amigo me contou que uma conhecida dele fez estágio nessa loja e disse que o dono perguntava sobre os signos das pessoas porque ele não contratava ninguém de touro", diz Pedro.

Na internet há inúmeros relatos de pessoas que também afirmam terem sido perguntadas sobre signos durante entrevistas de emprego. Elas não sabem a importância que os entrevistadores deram às informações astrológicas para escolher quem chamariam para a vaga disponível. Porém, acreditam que o signo possa ter sido levado em consideração.