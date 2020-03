Paraná tem novo coordenador estadual da Defesa Civil

O tenente-coronel Fernando Raimundo Schünig é o novo coordenador estadual da Defesa Civil. A nomeação foi concretizada no Diário Oficial do Estado em 26 de fevereiro de 2020. O decreto também indica o major Adriano Mello como coordenador executivo de Proteção e Defesa Civil.

“Assumo um grande desafio de integrar meus esforços e conhecimento com a Defesa Civil, que já atua de forma capacitada em prol da comunidade paranaense. Vamos dar continuidade a projetos em andamento e estabelecer metas que elevem a Defesa Civil do Estado”, disse Schünig.

Há 32 anos no Corpo de Bombeiros do Paraná, o tenente-coronel é reconhecido pela proatividade e competência. Comandou o 4º Grupamento de Bombeiros em Cascavel por dez anos e o 3º Comando Regional de Bombeiros, na região Oeste, por um ano.

O tenente-coronel foi instrutor de diversas disciplinas nos cursos de formação dos bombeiros, incluindo o Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares, e ajudou a aprimorar a metodologia didática da corporação no Paraná nos últimos anos.

Schünig possui diversas formações acadêmicas. Ele se formou oficial do Corpo de Bombeiros pela Academia Policial Militar do Guatupê em 1990 e é graduado em Matemática pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e em Física pela Universidade Luterana do Brasil. Também é pós-graduado em Engenharia de Segurança Contra Incêndio e Pânico pela PUC-PR e em Docência do Ensino Superior pela Universidade Cândido Mendes. O tenente-coronel possui, ainda, mestrado em Educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

Dentre suas especializações profissionais estão cursos de Segurança no Trabalho, Gestão Florestal, Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, Planejamento e Controle da Segurança Pública e Gestão Integrada da Defesa Civil.

DEFESA CIVIL – A Defesa Civil do Paraná é reconhecida nacionalmente como uma das mais bem estruturadas do País, principalmente em função do trabalho que desenvolve em parceria com os municípios em todas as fases do atendimento – preventivo e emergencial.

Ao longo dos últimos anos, a Defesa Civil aprimorou os treinamentos com os respectivos entes municipais e a metodologia de atendimento em decorrência de eventos climáticos de grande proporção. Os gestores municipais têm acesso ao aplicativo do Sistema de Defesa Civil do Paraná (SISDC), que permite o cadastro de populações que vivem em áreas de atenção, dos abrigos e áreas de atendimento localizados nas cidades. Uma nova funcionalidade foi incluída em 2019 no aplicativo para permitir o aviso imediato de uma situação de desastre, o que permite uma resposta imediata do Estado.

O órgão conta com uma série de ferramentas de monitoramento e alertas meteorológicos, comunicação em casos de desastres e o cadastro das áreas de atenção no Estado, que permitem um trabalho mais eficaz de prevenção. Desde 2017 a Defesa Civil emite alertas regionalizados com mensagens instantâneas via telefone celular para quem ativou o cadastro. O serviço é gratuito e está disponível para os 399 municípios paranaenses. Confira AQUI como se cadastrar.