Humorista aparece vestido de Bolsonaro e distribui bananas a jornalistas junto ao presidente; assista

O presidente da República, Jair Bolsonaro, apareceu, na manhã desta quarta-feira (4), ao lado do humorista Carioca, ex-Pânico e atualmente na TV Record, fantasiado como ele. O ator fantasiado distribuiu bananas para os jornalistas que cobrem diariamente o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.

Carioca saiu de dentro de um carro da comitiva da Presidência da República, vestindo terno e faixa presidencial, caracterizado como Bolsonaro e com um cacho de bananas. Ele entregou as frutas aos jornalistas que esperavam o presidente, que apareceu logo depois.

Ao chegar, Bolsonaro brincou com o sósia, que começou a tocar uma corneta. A situação divertiu vários apoiadores do presidente, que estavam também no local. O presidente não respondeu às perguntas feitas por jornalistas.

O episódio foi gravado pela TV Record e deverá ser mostrado no novo programa de Carioca na emissora.



Com informações do jornal O Tempo.