Asteroide gigante se aproxima e  passará próximo à Terra neste mês

A Agência Espacial Americana (NASA) emitiu alerta sobre um novo asteroide gigantesco que passará próximo à Terra nesta mês de março.



Denominado oficialmente como '2012 XA133', o objeto espacial tem aproximadamente 400 metros de diâmetro. No entanto, conforme publicou a NASA, a mais curta distância entre o asteroide e a Terra se verificará no dia 29 de abril deste ano, enquanto cruzará a rota da Terra ao redor do Sol.

Confira projeção:



Divulgação: NASA

Asteroides ou cometas que chegam a 50 milhões de quilômetros da órbita da Terra são denominados 'Objetos Próximos à Terra' (NEO, em inglês) e são vistos como possível ameaça ao nosso planeta.