Governo convoca escrivães e abre novo concurso da Polícia Civil

O Governo do Estado programou para o dia 12 de março a convocação de aprovados do concurso de 2018 de escrivães da Polícia Civil do Paraná. Devem ser chamados até 200 profissionais. Na mesma data será confirmada a abertura de novo certame para a seleção de delegados, investigadores e papiloscopistas.

“O governo tem feito todo o esforço para melhorar as condições de trabalho das forças de segurança, com investimento em inteligência, equipamentos, tecnologia e efetivo”, destaca o governador Carlos Massa Ratinho Junior, que nesta terça oficializou a abertura de concurso para a contratação de 2.400 policiais e bombeiros militares.

O processo seletivo para ampliar o efetivo militar ficará sob responsabilidade da Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar), que assinou contrato com o Estado e deve lançar o edital dez dias úteis depois da publicação do documento no Diário Oficial.