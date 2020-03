PRF apreende carreta com 425 mil carteiras de cigarro em Quatro Pontes (PR)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 425 mil carteiras de cigarro no final da manhã de terça-feira (3) em Quatro Pontes, na região oeste do Paraná.

Avaliada em R$ 2,1 milhões, a carga contrabandeada do Paraguai era transportada em uma carreta, abordada na BR-163.

O motorista, de 40 anos de idade, conseguiu fugir a pé, mas foi identificado pela PRF e responderá pelos crimes de contrabando, uso de documento falso e adulteração. As placas do caminhão e do semirreboque eram falsas.

A PRF encaminhou a ocorrência para a unidade da Receita Federal em Guaíra (PR).

Ao longo de 2019, as equipes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam 39,7 milhões de carteiras de cigarro do Paraná. Esse número corresponde a mais do que o dobro do total registrado no ano anterior, quando 18,4 milhões de carteiras foram apreendidas no estado.

O Paraná é o estado brasileiro onde a PRF mais apreende cigarros contrabandeados do Paraguai.