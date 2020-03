A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualizou na tarde desta terça-feira (3) os casos em investigação de coronavírus no Paraná. Ao todo são sete novos suspeitos da doença, totalizando 14 casos em análise.



Os novos casos estão em Curitiba (5) e Foz do Iguaçu (2). Trata-se de cinco mulheres e dois homens que estiveram em locais como Alemanha, França e Itália.

As informações oficiais podem ser acessadas através do boletim diário divulgado no site da Sesa.