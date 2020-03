Paraná receberá testes para diagnóstico do novo coronavírus

O Paraná irá receber kits do Ministério da Saúde para testes de diagnóstico do novo coronavírus no estado. A previsão é que os materiais cheguem ao Laboratório Central do Paraná (Lacen) nesta quarta-feira (4), segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Conforme o Ministério da Saúde, os testes estão sendo produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A previsão é que 10 mil kits sejam distribuídos para 14 estados nos próximos dias.

Atualmente, os casos suspeitos do novo coronavírus no Paraná estão sendo enviados para análise da Fiocruz, no Rio de Janeiro, após passar por testes no Lacen.

O Governo Federal informou que os profissionais dos laboratórios estaduais irão receber capacitação para trabalhar com os kits.

A previsão do governo é que os laboratórios estejam aptos para fazer o diagnóstico em até 20 dias.

A coordenadora de epidemiologia da Sesa, Acácia Nasser, disse que os testes poderão fazer o diagnóstico do novo coronavírus de forma mais rápida.

(G1)