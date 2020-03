Motorista de aplicativo é preso por estuprar universitária durante corrida

A polícia prendeu na manhã desta terça-feira (3), um motorista de 47 anos, suspeito de estuprar uma passageira, no último dia 25, após ela embarcar no veículo, em Pinheiros (zona oeste de SP).

O conduto é suspeito de estuprar uma universitária de 20 anos, no trajeto até a casa dela, na zona leste de SP. A jovem contou à reportagem que havia bebido e se lembrava apenas do motorista com as calças abaixadas, perto dela, no banco traseiro do veículo.

O motorista foi indiciado por estupro de vulnerável na noite de domingo (1), após se apresentar à polícia e prestar depoimento. Ele disse que a jovem o havia “seduzido” e negou o crime. O pedido de prisão temporária foi expedido na manhã desta terça.Segundo a polícia, ele foi detido na região do Tatuapé (zona leste de SP).

OUTRO LADO

A 99 afirmou que, assim que soube sobre a “grave denúncia” feita pela passageira, excluiu o colaborador do aplicativo. Uma equipe também foi escalada para acompanhar o caso junto à vítima. “A plataforma lamenta profundamente o caso e reitera que repudia veementemente esse tipo de violência. Temos uma política de tolerância zero em relação a isso”, diz trecho de nota.

O aplicativo disse ainda que oferece um “kit de segurança” que isponibiliza a opção de compartilhar a rota a ser feita pelos usuários, com contatos de confiança da pessoa. Qualquer abuso, acrescentou, deve ser imediatamente denunciado por meio do aplicativo ou pelo telefone 0800-888-8999.