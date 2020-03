Saúde inicia programas de residência multiprofissional

A aula inaugural dos programas de residência da Secretaria de Estado da Saúde e Escola Pública de Saúde do Paraná aconteceu nesta segunda-feira (02), no auditório da secretaria, em Curitiba. Os programas de residência multiprofissional nas áreas de Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional e de Enfermagem Obstétrica iniciam as atividades deste ano com 24 estudantes.

“Agradecemos a confiança destes estudantes na formação oferecida pelo Governo do Estado. A residência é uma importante etapa da aprendizagem, em se coloca a mão na massa, e nós temos uma grande satisfação em recebê-los”, disse o secretário Beto Preto. Ele destacou que as ações ocorrem em parceria com o Hospital do Trabalhador e serviços de saúde do município de Pinhais, espaços em que serão desenvolvidas as atividades práticas e de vivência profissional. “Temos certeza que daqui sairão excelentes profissionais”, disse.

O secretário afirmou que a gestão quer avançar na questão das residências e que o tema já está sendo tratado com o Ministério da Saúde e da Educação. “Precisamos de mais vagas de residência médica e residência multiprofissional em saúde. Estamos buscando junto à Comissão Nacional de Residências mais oportunidades para os nossos jovens que saem das universidades”, explicou.

Cada profissional recebe mensalmente uma bolsa de R$ 3,3 mil durante os 12 meses do ano, sem interrupção de férias, por um período de dois anos, durante os programas de residência.“É um grande investimento, cerca de R$ 1 milhão por ano. Além disso, temos todo o investimento de infraestrutura das instituições que recebem os residentes e a organização dos cursos”, disse Beto Preto.

SAÚDE MENTAL – A aula inaugural foi proferida pelo médico e professor Paulo Amarante, da Escola Nacional de Saúde Pública, que é especialista em saúde mental. Nosso recado para estes futuros especialistas é para uma importante inversão no atendimento. “A gente trabalha com vida o tempo todo, mas não devemos ficar olhando só para a doença que leva às pessoas a buscarem o profissional da saúde. É fundamental colocar a doença entre parênteses para enxergar o ser humano, como ele vive, o que ele sente, e ajudá-lo a enfrentar o sofrimento e a dor”, disse.

A saúde mental, segundo Paulo Amarante, é uma das mais importantes questões de saúde pública do mundo. “É o campo mais interdisciplinar da saúde e tem a ver com a cultura, com a educação, com o lazer, com o bem-estar, com as tradições e os cotidianos das populações”, finalizou.

RESIDÊNCIA MÉDICA – Também começaram nesta segunda as atividades dos programas de residência da Secretaria de Estado da Saúde e Escola Pública de Saúde do Paraná, iniciado em 2018, com especializações em Neonatologia, Ginecologia e Obstetrícia e Anestesiologia. O programa acontece em parceria com o Hospital do Trabalhador, responsável pela coordenação do ensino.