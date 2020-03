Idosa italiana faz sucesso com vídeo de dicas para prevenção contra o coronavírus

Segundo o balanço divulgado recentemente, a Itália é um dos países com mais casos de Covid-19, doença provocada pelo coronavírus no mundo. Até o momento são 52 mortos e mais de 2 mil pessoas infectadas.

Diante deste contexto, uma idosa italiana decidiu gravar um vídeo com dicas bem-humoradas para evitar o contágio. A gravação foi divulgada no YouTube, com mais de 1,2 milhão de visualizações.

"Escute a vovó, eu já vi outras epidemias", começa a italiana, antes de introduzir as dicas. A primeira delas é lavar as mãos: "E isso é uma novidade? Quantas vezes perguntei: 'você lavou as mãos?' Não apenas desde o coronavírus. Sempre", brinca.

Outro conselho dado no vídeo é espirrar na dobra interna do cotovelo — em vez de usar as mãos. A nova maneira, que tem como intuito evitar que os germes do espirro sejam passados para objetos ou outras pessoas, também é, segundo a idosa, mais "legal". Outra recomendação é evitar abraços e beijos. Para substituí-los, a nonna sugere uma piscada de olho.

A quarta dica é não discriminar. Como a China registrou os primeiros casos da doença, tem-se observado uma onde de xenofobia contra os asiáticos. "Lembre-se: o coronavírus passa, a discriminação, não. Não há cura", diz a italiana. Confira o vídeo: