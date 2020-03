Após troca de tiros, PRF liberta caminhoneiro refém e prende ladrão de carga

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um assaltante de carga e libertaram um caminhoneiro que era mantido refém no final da noite de domingo (1º) em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

Por volta de 22h30, os agentes da PRF foram informados de que um caminhoneiro havia sido sequestrado por bandidos armados na região da divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, às margens da BR-116.

Uma das equipes da PRF fez um bloqueio na altura do quilômetro 26 da rodovia. A bordo da cabine do caminhão, com o motorista refém, os assaltantes ainda tentaram atravessar a barreira, colidindo em alguns carros.

Com o caminhão ainda em movimento, a dupla de bandidos saltou da cabine e passou a efetuar disparos contra os policiais rodoviários federais, que revidaram.

Ambos os assaltantes correram então até uma área de mata fechada. Um deles, de 20 anos de idade, foi localizado e preso pelos agentes da PRF em meio à vegetação.



A vítima do assalto seguido de sequestro relatou que havia parado o caminhão nas proximidades do antigo posto fiscal, localizado no quilômetro 5, quando foi abordado e rendido pelos criminosos armados.

Cerca de 20 quilômetros à frente, após avistarem a presença da polícia e o bloqueio total da pista, os assaltantes decidiram saltar do caminhão, e a vítima do crime conseguiu retomar a direção, evitando danos materiais ainda maiores.

Enquanto era mantida refém, a vítima foi agredida por coronhadas de revólver e alvo de ameaças. No bolso do assaltante preso, os agentes da PRF encontraram R$ 112 que haviam sido roubados do caminhoneiro. Pertencente à frota de uma transportadora, o veículo estava carregado com diversos tipos de produtos. Toda a carga, de aproximadamente 8 toneladas, foi recuperada.

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas, em Curitiba.