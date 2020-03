Governo inicia processo para contratação de 2.400 policiais militares e bombeiros 

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assina nesta terça-feira (3), contrato com a Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar), para a realização do concurso público que selecionará os profissionais 2.400 policiais militares. A solenidade será no Palácio Iguaçu, com início às 10 horas.

O contrato com a Funpar se dá meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

A abertura do concurso foi autorizada em outubro do ano passado. “Esse era um compromisso assumido que estamos concretizando. O reforço no policiamento vai contribuir para que o Paraná siga perseguindo índices de criminalidade cada vez menores”, afirmou o governador. “Segurança é prioridade número 1 e para isso precisamos de novos contingentes e equipamentos”.

A medida faz parte de um planejamento do governo estadual que prevê a contratação de cerca de 3.000 novos agentes de segurança, incluindo policiais e bombeiros militares, investigadores, delegados e papiloscopistas para a Polícia Civil, além de agentes de cadeia. “Estamos cortando em diversas áreas e passamos a investir no que é realmente essencial para melhorar a vida das pessoas”, destacou o governador.

SERVIÇO

Data: terça-feira (03.030)

Horário: 10 horas

Local: Palácio Iguaçu – Gabinete de Gestão e Informação – 2º andar

Praça Nossa Senhora de Salete, s/n – Centro Cívico – Curitiba.