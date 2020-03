Peixe-morcego aparece em praia do litoral de SP e vira atração

Um peixe de aparência incomum chamou a atenção de trabalhadores que limpavam as praias de São Vicente, no litoral de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (2). Identificado como peixe-morcego, o animal foi recolhido pela equipe da Guarda Ambiental do município em estado avançado de decomposição.

O peixe foi encontrado pelo ajudante geral Claudinei Nunes, de 44 anos, por volta das 7h, na praia do Itararé. Ele conta que estava na beira do mar quando se deparou com o animal.

Sem saber identificar a espécie, a equipe decidiu acionar a Prefeitura de São Vicente, e os guardas ambientais foram até o local. "Ninguém sabia dizer que peixe era, parecia uma raia, alguma coisa diferente", comenta.

Os agentes da Guarda Ambiental identificaram que se tratava de um peixe-morcego e fizeram o recolhimento do animal. "É bem curioso, trabalho há 22 anos próximo da praia e já vi muitos animais, mas nunca tinha visto um desses".

Com informações, G1.