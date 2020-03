Novo sistema de som garante melhor qualidade de áudio para quem acompanha os trabalhos dos deputados

As pessoas que acompanham as sessões plenárias da Assembleia Legislativa do Paraná, seja pessoalmente nas galerias do plenário ou através da transmissão pela TV Assembleia e redes sociais, ganharão um reforço na qualidade de áudio.

Após 10 dias de trabalhos intensos, o novo sistema de som do plenário foi instalado e, a partir desta segunda-feira (02), a qualidade poderá ser percebida por todos. Além de novos equipamentos, como microfones nas bancadas dos parlamentares, o sistema ganhou também novas caixas acústicas para melhor transmissão do áudio da sessão para àqueles que acompanham das galerias.

Nesses dez dias também foram realizadas obras de readequação da mesa de trabalho da Comissão Executiva que também recebeu novos equipamentos.

Na manhã desta segunda-feira (02), o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), o primeiro secretário deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) e o segundo vice-presidente deputado Tercílio Turini (CDN), fizeram o teste do novo sistema para que na sessão plenária que inicia às 14h30, tudo funcione perfeitamente.

Modernização - A modernização do Plenário teve início ainda na legislatura passada. Em 2018 foi instalado o novo painel de controle de presenças. Além da modernização do sistema de votação, com terminais informatizados de acesso à Ordem do Dia, por meio de um monitor adaptado nas mesas dos deputados, a medida garantiu a redução substancial do consumo de papel, equivalente a 24 mil folhas somente no primeiro mês da medida, com economia de aproximadamente R$ 100 mil ao ano.