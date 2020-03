Cursos te ensinam a cuidar do seu dinheiro e a investir da melhor maneira

Investir em conhecimento é uma das maneiras de alcançar objetivos na vida, seja uma carreira de sucesso, uma promoção no trabalho ou mesmo para o enriquecimento pessoal. Esse lema também é válido quando o assunto diz respeito ao entendimento do mercado financeiro e como começar a investir o dinheiro da melhor maneira para obter a tão sonhada independência financeira.

Atualmente, existem no mercado muitas opções de cursos e materiais disponíveis - como apostilas, livros e palestras - sobre finanças pessoais e como ser bem sucedido no mundo dos investimentos. A gama é extensa, basta o investidor escolher a melhor opção que se adeque ao seu perfil.

Um formato de curso que faz sucesso são os cursos a distância (também conhecidos como EaD). São opções que permitem que se avance no estudo no seu próprio ritmo e conforme sua disponibilidade de tempo.

Finanças: conteúdo obrigatório

No Brasil, muitas pessoas não têm conhecimento de finanças ou sabem muito pouco. E o que sabem, aprenderam da pior maneira: endividando-se e perdendo dinheiro.

A população brasileira terminou o ano de 2019 com 61 milhões de inadimplentes, de acordo com informações da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

A preocupação com o endividamento do brasileiro foi um dos motivos que levou o Ministério da Educação a tornar a disciplina de educação financeira obrigatória nos currículos de todas as escolas do país a partir deste ano.

Um ponto básico a ser abordado nos cursos sobre como investir é que, para começar a investir, é preciso poupar dinheiro com regularidade. Para poupar, não se pode gastar mais do se que ganha. Por mais simples que esse raciocínio pareça, é aí que muitas pessoas se "perdem" financeiramente.

O uso desenfreado do cartão crédito, do cheque especial e dos empréstimos a juros altíssimos são os vilões que impedem as pessoas de conseguir investir.

Outro ponto que gera bastante dúvidas é o momento para começar a aplicar o seu dinheiro. Neste caso, a resposta é: quanto mais cedo, melhor.

Traçar metas para os objetivos financeiros é uma maneira simples e concreta de começar a investir, pois, com o passar do tempo, o investidor visualiza a importância de poupar e percebe que seus sonhos podem se tornar reais por meio de investimentos.

Traçar metas para os objetivos financeiros é uma maneira simples e concreta de começar a investir, pois, com o passar do tempo, o investidor visualiza a importância de poupar e percebe que seus sonhos podem se tornar reais por meio de investimentos.

Entendo as melhores opções de investimento

Para descobrir as melhores opções de investimento, o futuro investidor deve descobrir seu perfil: conservador, moderado ou arrojado. Para saber mais, acesse nosso post sobre perfis de investidor.

Com base nisso, é possível traçar uma estratégia de investimento com opções de produtos financeiros, seja em renda fixa (quando se sabe previamente o retorno do investimento) ou em renda variável (quando não se sabe quanto será o retorno previamente).

As opções mais populares entre os iniciantes em renda fixa são: os títulos do Tesouro Direto, CDBs (Certificado de Depósito Bancário), LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e LCA (Letra de Crédito do Agronegócio).

Para aqueles cujo perfil é compatível com mais riscos, a renda variável oferece opções como ações, investimento em que o investidor se torna sócio de uma companhia aberta; e fundos de investimento, nos quais um grupo de investidores aplicam em condomínio.

São aplicações mais complexas e que exigem mais conhecimento.

Por outro lado, se você busca entender melhor sobre como obter sucesso investindo na Bolsa de Valores, uma ótima opção é conferir nosso Guia Definitivo do Trader, que traz tudo o que você precisa para se tornar um operador de sucesso no mercado financeiro.



Evitando as ciladas

Os especialistas em finanças alertam para que não se faça investimentos em levar em consideração o seu perfil, ou seja, tome atitudes embasadas. Assim, o seu patrimônio poderá crescer com consistência.

Não fazer dívidas desnecessárias também é muito importante, pois pode comprometer o seu orçamento e, consequentemente, atrapalhar o plano de investimento. Disciplina, paciência e dedicação são grandes aliados do investidor, especialmente os que estão iniciando nesse processo.

Dando os primeiros passos

A gama de cursos oferecidos por entidades do mercado financeiro, atualmente, é muito grande, o que tem facilitado bastante a disseminação de conhecimentos sobre como funciona o mercado.

Como há muitas opções de cursos e temas, é recomendável que o investidor inicie pelos introdutórios e vá aumentando gradativamente a complexidade dos assuntos. Associar o conhecimento teórico com a prática também é muito importante.

