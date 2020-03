Henrique, dupla de Netto, morre aos 22 anos após acidente de carro

O cantor sertanejo Henrique, de 22 anos, da dupla Netto e Henrique, faleceu na madrugada desta segunda-feira (2). O cantor sofreu traumatismo craniano após se envolver em um acidente no dia 08 de fevereiro. Segundo informações do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), o artista estava internado há 22 dias.



O acidente aconteceu em Santa Fé do Sul, no interior paulista. O carro do sertanejo bateu na traseira de uma caminhonete. De acordo com a polícia, o músico, precisou ser retirado do carro com o veículo em chamas. O motorista da caminhonete não se feriu.

A dupla Netto e Henrique era do interior paulista e teve o clipe da música "Forçar a Barra" publicado no Youtube no dia 17 de janeiro deste ano. Em menos de um mês, o vídeo estava com mais de 3 milhões de visualizações.