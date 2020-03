Confira seu horóscopo para esta segunda-feira

Peixes é o signo da super sensibilidade, e aqueles que nascem sob sua influência podem ser de grande importância para a Humanidade, desde que saibam aproveitar suas elevadas irradiações e qualidades. Os que nascem sob esta influência possuem uma natureza altruísta e humanitária e estão sempre prontos a trabalhar em benefício de outro.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa que nasceu para brilhar. Os trabalhos que envolvam o público exercerão grande influência neste nativo. A sua energia inesgotável fará com que alcance todos os objetivos. É decidido, companheiro e talentoso.

Alerta

Os nativos de Gêmeos começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina durante esse período negativo. Tenha calma com os colegas de trabalho. Evite contrair dívidas ou gastos fora do orçamento. Amor com ciúmes.

Áries – Organize sua vida financeira. Coloque sua astúcia para funcionar e perceberá onde estão os perigos. O ideal é não sair muito do planejado. Altos e baixos em seu caso de amor. Dia neutro. C. 216 M. 0941

Touro – Fase em que você nota coisas que em outras situações passaria despercebido. Seja mais gentil com as pessoas a sua volta. Conquiste novos amigos. Amor com rebeldia. C. 197 M. 9208

Gêmeos – Você esta passando pelo alerta. Ignore a rebeldia das pessoas com quem trabalha ou negocia. Não deixe a família de lado, alguns sacrifícios serão necessários. Discussões com Peixes. C. 702 M. 8086

Câncer – Sintonia garantida no trabalho. Bom momento para realizar investimentos imobiliários. Muita proteção de Capricórnio e Aquário. Estará ligado nos assuntos da família. C. 069 M. 7152

Leão – Astral positivo nos negócios, com calma conseguirá afastar os problemas. Fique longe de pessoas negativas. Seu par afetivo esta mais apaixonado. Favorável para atividade em família. C. 631 M. 3779

Virgem – Seu otimismo ajudara a batalhar por dias melhores. Fase de muita energia para viagens, compras e decisões financeiras. Conte com Escorpião, Sagitário e Peixes. Entrosamento fácil com seu amor. C. 454 M. 1620

Libra – Fase de preocupações com as finanças e também a família. Pode contar com companheirismo ajuda de amigos. Seu organismo pede mais equilíbrio. Amor com prazer. C. 923 M. 6341

Escorpião – Os contatos sociais e profissionais devem ser conduzidos com calma. Cuidado com invejosos, não comente sobre sua vida. Positivo para novos negócios e contar com a família. C. 558 M. 4412

Sagitário – Trabalho e negócios em alta. Ótimas condições financeiras. Dia positivo para se relacionar com a família e dar solução aos problemas. Mudanças bem direcionadas com ajuda de Gêmeos e Câncer. C. 870 M. 5796

Capricórnio – Você esta com vontade de transformar seu trabalho, mas deve esperar até o dia 6 para realizar qualquer mudança. A família espera sua ajuda. Amor complicado, não mude seus sentimentos. C. 339 M. 9184

Aquário – Compras e negócios estão em alta. Conte com mais dinheiro. Período movimentado no relacionamento familiar no qual você pode pedir apoio. Amor agitado. C. 682 M. 0835

Peixes – Fase de novos amigos, viagens, compras e contatos positivos no trabalho. O Sol traz maior segurança interior. Fique de olho nos invejosos. Conseguirá por em prática muitos dos projetos. Amor ativo. C. 145 M. 2563