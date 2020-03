Tromba d'água chama atenção de banhistas no litoral do Paraná

Uma tromba d'água registrada em Caiobá e no balneário Inajá, em Matinhos, no litoral do Paraná, impressionou banhistas neste domingo (1º).

Segundo especialistas da Somar Meteorologia, a tromba d'água é um tornado que se forma sobre algum corpo de água e está associado a correntes de ventos em rotação, em nuvens de tempestades intensas e de chuva.



Ainda conforme a Somar, geralmente, as trombas d'água apresentam rotação para cima, podendo transportar água e até seres marinhos que estejam próximos.

Os especialistas ressaltam que o fenômeno, no Brasil, é muito mais comum do que o tornado, principalmente nas regiões sul e sudeste. A grande maioria das trombas d'água, conforme a Somar, são de pequenas formações.

Com informações, G1