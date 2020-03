Rui Chapéu, lenda da sinuca brasileira morre em São Paulo

Morreu na madrugada deste sábado (29) o lendário sinuquista brasileiro Rui Chapéu, vítima de uma parada cardíaca. Grande nome da sinuca do país, Rui faleceu aos 76 anos, em São Paulo.

Baiano de Itabuna, José Rui de Mattos Amorim, o Rui Chapéu, nascido em 1940, ficou nacionalmente conhecido a partir de sua aparição no programa "Show do Esporte", na Rede Bandeirantes, atração idealizada por Luciano do Valle.

Contratado pela Rede Bandeirantes em 1984, Rui Chapéu contribuiu para dar jogo de sinuca uma roupagem mais nobre, desmistificando a imagem de uma prática de malandros e desocupados, como a modalidade era considerada, a partir de sua participação em campeonatos transmitidos ao vivo pela televisão aberta, ao lado de outros nomes que se tornaram familiares aos brasileiros, como Roberto Carlos, Jesus e o inglês Steve Davis, campeão mundial por seis vezes.

Com informações terceiro tempo.