Filho de bicheiro, comandante da Beija-Flor e agora affair de Anitta 

Gabriel David já era um nome conhecido no carnaval carioca. Não apenas por ser filho do bicheiro Anísio Abraão David, mas também por ter virado, nos últimos anos, um dos comandantes da Beija-Flor. Só que Gabriel, de 22 anos, agora ficou pop por ser ele o novo affair da cantora Anitta.

O romance foi vazado às vésperas do terceiro ano dele à frente de um dos camarotes da Sapucaí, onde a cantora se apresentaria, dias depois, no domingo de carnaval.

No mesmo espaço do Sambódromo, que teve Anitta como personagem da polêmica envolvendo ela, Neymar e Bruna Marquezine, em 2019, a cantora foi fotografada agarradinha ao herdeiro de Anísio.

E o entrosamento, pelo menos na esfera virtual, já acontece entre as famílias dos dois. Gabriel David começou a seguir o pai e a mãe da Poderosa. Anitta agora segue sua atual "sogra". Fabiola David, por sua vez, que já acompanhava a cantora na rede social, adicionou à sua conta no Instagram vários perfis de fã-clubes da artista.

Anitta e Gabriel, no entanto, têm origens distintas. A cantora saiu de Honório Gurgel, no subúrbio carioca, para ganhar o mundo. Ele nasceu numa família rica. Morou quase a vida toda num apartamento triplex de frente para o mar de Copacabana, estudou em escola britânica, anda com motorista e, pelo menos, dois seguranças. Mas não é do tipo que ostenta.

Entre seus amigos estão Enzo Celulari, filho mais velho do casamento de Edson com Claudia Raia, e Thiago Magalhães. Sim, o ex-marido de Anitta.

(Extra)