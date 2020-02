Paraná libera R$ 3,3 milhões para combate à dengue em 118 municípios

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, autoriza nesta sexta-feira (28) a primeira parte do incentivo financeiro de mais R$ 3,301 milhões para ações de enfrentamento da dengue em 118 cidades.

O valor será repassado diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, a partir da Resolução (190/2020) assinada pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. A previsão da Sesa é de iniciar as transferências para as contas dos municípios na próxima terça-feira (3).

Os recursos disponibilizados variam de R$ 18 mil a R$ 200 mil, considerando as dimensões epidemiológicas, demográfica e socioeconômicas dos municípios.

“Direcionamos estes recursos como auxílio aos municípios em epidemia ou situação de alerta para a aquisição de insumos clínicos e na infraestrutura de atendimento ambulatorial e hospitalar. Estamos realizando uma grande força-tarefa em todo o Estado, visando efetividade no combate ao mosquito transmissor da dengue, com atividades de ampliação do trabalho de campo para eliminação dos criadouros e capacitação de profissionais da equipes de atenção e vigilância para o manejo clínico da doença”, afirmou o secretário.

O incentivo também poderá ser aplicado em confecção e reprodução de material informativo, manutenção de veículos e equipamentos utilizados nas ações de controle vetorial, peças para equipamentos de aspersão de inseticidas e insumos para assistência de pacientes com a doença, como solução de reidratação oral, soro fisiológico para aplicação intravenosa, seringas e agulhas, entre outros.

A Resolução considera o atual risco da circulação viral da dengue no Paraná, atualmente com 34.905 casos confirmados da doença e 23 óbitos neste período epidemiológico, que teve início em 28 de julho de 2019.

Repasse – Os recursos somente poderão ser utilizados conforme descrito no documento e os 118 municípios deverão informar a aplicação em relatório de gestão que deverá ser enviado ao Conselho Municipal de Saúde até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira.

“Além das estratégias e ações realizadas em todo Paraná, precisamos da participação da população na eliminação dos criadouros do mosquito transmissor da doença. A dengue mata e o controle da proliferação do mosquito Aedes Aegypti depende do apoio de todo paranaense ”, completa Beto Preto.