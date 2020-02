Obras no Aeroporto de Foz alavancam o turismo, diz presidente de Comissão

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) participou, na manhã desta sexta-feira (28), da cerimônia de inauguração das obras de modernização do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu, e da assinatura da ordem de serviço para ampliação da pista de pouso e decolagem. O parlamentar assinou o documento ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.

“Graças aos investimentos expressivos da Itaipu, nossa cidade, que é o principal destino turístico do Paraná e um dos maiores do país, finalmente poderá receber aeronaves de grande porte, em voos intercontinentais, o que permitirá triplicar o número de turistas e movimentar toda a economia”, destacou o Soldado Fruet, presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná. "A política de austeridade da nova gestão está permitindo a concretização de sonhos antigos dos iguaçuenses, com potencial para alavancar o nosso turismo", afirmou.

O general Silva e Luna ressaltou que a economia de R$ 600 milhões obtida com os cortes de custos em sua gestão foi revertida em obras de infraestrutura para que a hidrelétrica se torne um fator de desenvolvimento regional.

As obras – Em parceria com a Infraero, a Itaipu investiu R$ 32,65 milhões na modernização do terminal, que aumentou a capacidade do aeroporto dos atuais 2,5 milhões para 5 milhões de passageiros ao ano. A energética também pagou pela duplicação dos 800 metros da pista que liga o aeroporto à BR-469, com conclusão prevista para meados do ano. Além disso, a Itaipu destinou R$ 43,1 milhões para ampliação da pista de pouso e decolagem, o que representa 80% do contrato de R$ 53,9 milhões firmado pela Infraero.

BR-469 - No evento desta sexta, foi confirmado que a Itaipu irá bancar 70% dos R$ 135 milhões para a duplicação dos 8,5 quilômetros da BR-469 entre o trevo da Argentina e o portão do Parque Nacional do Iguaçu. A licitação está programada para o início do segundo semestre deste ano.